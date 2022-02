news

#7febbraio - 54° anniversario della Comunità di Sant'Egidio: liturgia a San Giovanni in Laterano 10 febbraio ore 18 Streaming

Giovedì 10 febbraio ore 18

La Comunità di Sant'Egidio celebra il 54° anniversario dalla sua fondazione.



Presiede la liturgia il Card. Gualtiero Bassetti, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

Ci dispiace non poter accogliere in Basilica i tanti amici che avrebbero voluto partecipare alla liturgia ma per ragioni legate al distanziamento i posti sono molto limitati. Siamo grati a coloro che vorranno unirsi alla celebrazione in streaming