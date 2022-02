appuntamento

"Nascere non basta". Il 14 febbraio alle ore 18 la presentazione del libro su bambini invisibili, tratta dei minori, stato civile in Africa e la risposta di BRAVO!

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Presentazione del libro

"Nascere non basta"

Bambini invisibili, tratta dei minori e stato civile in Africa

a cura di Adriana Gulotta

Saggio introduttivo di Andrea Riccardi

(San Paolo, 2021)



Intervengono:

Patrizio Bianchi

Gianpiero Dalla Zuanna

Colette Guiebré

Alessandra Muglia

Andrea Riccardi



In collegamento dal Sahel: Filippo Grandi

Lunedì 14 febbraio 2022 - ore 18.00

Sala Benedetto XIII

Via di San Gallicano 25a - Roma

-

per partecipare in presenza è necessario il Green pass

R.S.V.P. [email protected]

-

L'evento è trasmesso in live streaming su santegidio.org e sui canali social (Facebook e YouTube) della Comunità di Sant'Egidio.