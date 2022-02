news

In spagnolo e in polacco il libro "La Chiesa brucia" di Andrea Riccardi, un saggio su crisi e futuro del cristianesimo

Il volume su crisi e futuro del cristianesimo, scritto da Andrea Riccardi, dal titolo "La Chiesa brucia" è stato tradotto e pubblicato in spagnolo ("La Iglesia arde", Arpa) e in polacco ("Kościół płonie", Znak). Il libro parte da una vicenda drammatica ed evocativa come l'incendio della Cattedrale parigina di Notre Dame nella notte tra il 15 e il 16 aprile 2019, un fatto enorme, simbolico, che ha spinto credenti e non credenti ad andare al di là dell'evento e a chiedersi cosa sarebbe l'Europa senza la Chiesa. Il saggio, pubblicato in Italia da Laterza nel 2021, osserva la situazione attuale, in cui i parametri vitali della Chiesa sono in costante calo, come la pratica domenicale dei fedeli e le ordinazioni; ma non si ferma all'analisi e apre una riflessione su come la Chiesa possa tornare a essere una realtà di un futuro comune.



Per approfondire, visita il sito libri.santegidio.org