Le Comunità di Sant'Egidio in Ucraina pregano per la pace

Sant'Egidio continua in ogni città a pregare per la pace nel mondo, specialmente per i paesi in guerra e dove vi sono tensioni. In Ucraina in questi giorni di preoccupazione si prega intensamente per il mantenimento della pace nel Paese, facendo seguito agli appelli di Papa Francesco.

Domenica 13 Febbraio in tanti si sono ritrovati a Lviv, nell'Ucraina Occidentale, nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo.

Venerdì 18 Febbraio alle ore 19 a Kiev nella cattedrale cattolica di Sant'Alessandro (Kostyolna 17) si terrà una veglia presieduta dal vescovo Vitaliy Kryvytskyi.