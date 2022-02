news

I giovani chiedono pace. Dopo Roma la manifestazione #nowar in diverse città italiane ed europee

Non si pongono confini i Giovani per la Pace (GxP): dopo il flashmob di Roma al Pantheon, organizzano in altre città italiane e nel resto d'Europa manifestazioni per dire "sì alla pace, no alla guerra", di fronte alle crescenti tensioni al confine tra Russia e Ucraina.

I giovani del movimento legato alla Comunità di Sant'Egidio si sono radunati a Milano, Napoli, Padova, Lione, e seguiranno nelle prossime ore gli appuntamenti di Parigi, Madrid, Barcellona, Pavia, Würzburg.

Tornare in piazza per la pace, come non avviene da troppo tempo, ha il significato per l'Europa e per il resto del mondo di voler seguire con determinazione le strade che portano al dialogo costruttivo e che rifiutano ogni forma di violenza: è un appello rivolto ai governanti, perché finora la pace è decisa nei palazzi, ed è un invito a tutta la società, chiamata ad unirsi in una "smilitarizzazione" dei cuori, delle menti e dei media.

Giovedì 17 febbraio alle ore 17:30 la manifestazione a piazza dei Santi Apostoli a Roma segue l'iniziativa partita dai giovani e radunerà forze politiche, organizzazioni sindacali e della società civile in una mobilitazione, un raduno senza bandiere, con la sola appartenenza della pace, per chiedere che si continui a parlare e a negoziare e non si ricorra alle armi.

Italia Pavia, 17 febbraio, ore 18:30, Piazza della Vittoria

Francia Parigi, 19 febbraio, ore 17:30, Place Edmond Michelet

Spagna Madrid, 18 febbraio, ore 19:00, Plaza del Dos de Mayo

Barcellona, 17 febbraio, ore 19:30, Plaça de Sant Jaume

Germania Würzburg, 17 febbraio, 18:30, Marktplatz

Polonia Varsavia, 19 febbraio, ore 19.00, Patelnia przy Metrze Centrum