Gli auguri e la benedizione del Patriarca Ecumenico Bartolomeo I, in occasione dell'anniversario della Comunità

In occasione dell'anniversario della Comunità, il patriarca Ecumenico Bartolomeo I ha inviato una lettera a Marco Impagliazzo, esprimendo i suoi sentimenti di fraternità nel ricordo della sua partecipazione all'Incontro di preghiera per la pace "Popoli Fratelli, Terra Futura", che si è tenuto a Roma lo scorso ottobre, e la sua gratitudine per l'accoglienza ai profughi dai campi di prigionia in Libia, Nella lettera, il patriarca estende a tutta la Comunità la sua benedizione.

Testo completo

Allo stimato prof. Marco Impagliazzo, Presidente della Comunità di Sant'Egidio, tanto caro a noi nel Signore: Le siano concesse grazia e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. È con autentici sentimenti di gioia fraterna che ci rivolgiamo a lei attraverso questa missiva patriarcale, avendo ricevuto la sua lettera del 22 dicembre 2021.

Noi, a nostra volta, ci affrettiamo ad esprimere la nostra gratitudine sia per gli sforzi monumentali della vostra Comunità in difesa del popolo di Dio e del Creato, così come per il calore e l'ospitalità che avete esteso verso la nostra Modestia durante l'auspicabile e necessaria occasione del 35° Incontro Internazionale per la Pace, “Popoli fratelli, terra futura”.

Siamo stati inoltre lieti e, in effetti, molto incoraggiati nell'apprendere delle vostre ispirate e inestimabili fatiche nell'aiutare novantatré dei nostri fratelli e sorelle spirituali, che erano imprigionati in Libia, fornendo loro rifugio a Roma.

Raccomandiamo le vostre opere buone e offriamo liberamente le nostre suppliche al nostro Redentore, certi che Egli continuerà ad essere la fonte della vostra forza, saggezza e coraggio in tutto ciò che fate, perché "Dio ha potere di far abbondare su di voi ogni grazia affinché, avendo sempre in ogni cosa tutto quello che vi è necessario, abbondiate per ogni opera buona” (2 Cor. 9:8)

Con questi pensieri, le auguriamo con tutto il cuore una piacevole continuazione del suo ministero durante il nuovo anno, concedendo le nostre benedizioni patriarcali su di lei e sulla sua preziosa Comunità, e invochiamo su di lei la misericordia perenne e abbondante del nostro Dio celeste.

Unito nella pregheira

Bartolomeo I

Arcivescovo di Costantinopoli - Nuova Roma e Patriarca Ecumenico