Accogliere chi fugge dall'Ucraina in guerra con aiuti di emergenza e alloggi. COME AIUTARE

Chi fugge dall'Ucraina ha bisogno di tutto: dal caricatore del cellulare, a una coperta, al latte per i bambini, fino a una casa dove rifugiarsi con la propria famiglia.

Sant'Egidio ha lanciato un appello per il cessate il fuoco. Ma è anche in Polonia e in Romania, dove arrivano i profughi. Alla stazione Warszawa Zachodnia, dove sono arrivati i primi convogli di rifugiati dalla frontiera, un presidio di Giovani per la Pace offre loro kit di alimentari e generi di prima necessità.

Un appello lanciato sui social per cercare case e stanze a Varsavia e in altre città, ed accogliere così gli ucraini in fuga dalla guerra, ha ricevuto in poche ore decine di offerte.

Inoltre Sant'Egidio da anni sostiene a distanza una rete di case famiglia a Kiev, che oggi sono in pericolo. Anche per loro chiediamo aiuto.

DONA ONLINE



Oppure su FACEBOOK

Si può anche fare una donazione con un bonifico alla Comunità di Sant’Egidio

IBAN: IT 67 D 07601 03200 000000807040

intestato a Comunità di S. Egidio ACAP Onlus

Causale "Aiuti all'Ucraina"

PER SOSTENERE I BAMBINI ADOTTATI A DISTANZA A KIEV

Conto N°61176038 intestato a:

Comunità di Sant’Egidio - Acap Onlus - Adozioni a Distanza

Piazza Sant’Egidio 3/a 00153 Roma

IBAN: IT26K0760103200000061176038

Causale: adozioni a distanza ucraina