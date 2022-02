news

L’appello per Kiev "città aperta" sarà consegnato a Putin e Zelensky. Andrea Riccardi: "Immediato cessate il fuoco e protezione degli abitanti, a partire dai più fragili"

L’appello perché cessino immediatamente i combattimenti e venga proclamata con urgenza Kiev “città aperta” - lanciato ieri da Andrea Riccardi e la Comunità di Sant’Egidio - sarà consegnato in queste ore al presidente russo Putin e al presidente ucraino Zelensky, attraverso le rispettive ambasciate.



Lo ha annunciato questa mattina, durante lo speciale del Tg1, lo stesso Riccardi insistendo sul valore di Kiev per il mondo intero e la necessità di un immediato cessate il fuoco per proteggere i suoi abitanti, a partire dai più fragili.



Leggi l'appello



Sul sito è possibile anche aderire all’appello per salvare la città e gli abitanti che vi abitano