In Polonia, Sant'Egidio accoglie i profughi della guerra in Ucraina

Alla frontiera polacca prosegue l'esodo degli ucraini in fuga dalla guerra. Le Comunità di Sant'Egidio della Polonia stanno provvedendo all'ospitalità, mettendo in contatto molte famiglie ucraine con quelle polacche che hanno comunicato la loro disponibilità ad accogliere i profughi nelle loro case.

Tra questi, sono arrivati anche - sani e salvi - alcuni amici della Comunità di Kiev che hanno dovuto abbandonare le loro case e studenti in fuga dalla città di Kharkiv, colpita da pesanti bombardamenti.

La Comunità di Varsavia resta costantemente in contatto con altri che sono in arrivo. Una catena di solidarietà si è creata già tra chi viene soccorso e gli altri: coloro che vengono ospitati, nonostante la situazione difficile, sono scesi in strada per offrire solidarietà e aiuto a chi non ha un riparo.

