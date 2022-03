appuntamento

Play Music Stop War: Band per la pace sabato 12 marzo a piazza San Cosimato

l'evento organizzato dai Giovani per la Pace di Roma

I Giovani per la Pace e la Comunità di Sant’Egidio promuovono un concerto per la pace dal titolo “Play Music Stop War”: giovani musicisti e band emergenti si esibiranno in piazza San Cosimato a Roma, sabato 12 marzo dalle ore 18 alle ore 21:30. Il movimento di musicisti per la pace è animato da ragazzi e giovani dagli 11 ai 25 anni, che si rivolgono in particolare ai propri coetanei per unirsi a loro per dire che la pace è sempre possibile ed è un valore irrinunciabile. Con la partecipazione, anche attraverso la musica, tutti sono invitati a condividere un appello di pace, per Kiev città aperta e per la fine delle ostilità.