news

Emergenza Ucraina: cosa stiamo facendo e cosa possiamo fare

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

In questi giorni bui, notizie drammatiche di guerra e di dolore arrivano dall'Ucraina. Stringono il cuore le immagini delle distruzioni, delle migliaia di persone costrette ad abbandonare le loro case, dei bambini strappati alla loro infanzia.

Una luce di speranza, invece, proviene dalla straordinaria e generosa mobilitazione di tanti per aiutare, sostenere, donare, accogliere, che sta permettendo un intervento efficace e rapido della Comunità di Sant'Egidio: l'invio di aiuti umanitari di cui ha estremo bisogno chi è rimasto in Ucraina; gli aiuti a Leopoli, il sostegno ai profughi alle frontiere di Slovacchia, Polonia e Ungheria; l'organizzazione di una rete di accoglienza in Europa, grazie alle tante offerte di ospitalità segnalate alla Comunità.

Su questa pagina continueremo a aggiornare sull'impegno della Comunità in Ucraina e nei paesi alla frontiera, sull'accoglienza ai profughi.

Continuate a sostenerci

con la DONAZIONE ONLINE;

diffondendo l'APPELLO di Andrea Riccardi per "Kiev città aperta" perchè cessino le ostilità e le violenze sui civili.

Per altre tipologie di aiuto CONTATTACI