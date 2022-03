news

La follia della guerra negli sguardi delle "doppie" vittime

Articolo pubblicato su "Domani"

“Trovandomi qui, in questo luogo, vicino a questo cimitero, trovo da dire soltanto: la guerra è una follia… La guerra stravolge tutto, anche il legame tra i fratelli. La guerra è folle, il suo piano di sviluppo è la distruzione”. Queste le parole di papa Francesco al Sacrario militare di Redipuglia, visitato nel 2014 per ricordare il centenario dello scoppio della prima guerra mondiale e per ricevere il foglio matricolare del nonno Giovanni, soldato nelle trincee tra il Piave e l’Isonzo. Lo ha ripetuto all’Angelus di una settimana fa, di fronte al dramma della guerra in Ucraina: “La guerra è una pazzia”.

Del resto, cos’altro hanno potuto pensare quei 50 ucraini, che il 20 febbraio sono partiti per una crociera sul Nilo e che, dopo una settimana di vacanza extra, sono stati sbarcati da un aereo in Polonia? Destinazione Chojna, estremo lembo di Polonia sull’Oder, quasi 1000 km dalla frontiera con l’Ucraina. In questa cittadina i “turisti”, provenienti da Kiev e Kharkiv, sono stati accolti dalla Comunità di Sant’Egidio, che all’inizio dell’emergenza rifugiati ha allestito, in collaborazione con la sindaca, un centro di accoglienza in una scuola dismessa: 57 posti letto, ma anche un’area giochi per bambini e due aule per i corsi di polacco, tenuti in collaborazione con altri ucraini, oramai integrati grazie alla Scuola di lingua e cultura polacca di Sant’Egidio, che hanno frequentato gli anni scorsi. “Sono atterrati a Stettino e trasportati qui in pullman – racconta la responsabile Beata Junosz – molti avevano indosso ancora bermuda e t-shirt, le valigie piene di panni sporchi e souvenir. Quando gli abbiamo spiegato dove sta Chojna, ad alcuni veniva da piangere, ad altri da ridere. E pure a noi”. Perché siamo tutti uguali e ci siamo immedesimati nei profughi ucraini, che - ha scritto Marco Impagliazzo - sono “persone che fino a due settimane fa facevano una vita normale - la ‘nostra’ vita”.