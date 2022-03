news

Si alla pace, no alla guerra! Due nuove manifestazioni per la Pace a Novara

“Si alla pace, no alla guerra” - lo slogan delle manifestazioni studentesche organizzate dai Giovani per la pace di Sant’Egidio risuonerà forte anche nella città di Novara, con due manifestazioni per la pace insieme ai bambini delle scuole elementari ed i ragazzi delle scuole medie della città.

Alla fine della seconda guerra mondiale che ha sconvolto l'Europa, il mondo aveva fatto sue tre parole: “War never again”. Mai più la guerra! Mai più la guerra che aveva causato milioni di morti, che aveva rubato la vita a tante donne e tanti uomini. Per questo i Giovani per la Pace di Novara chiamano a raccolta i loro compagni di scuola per fare qualcosa di concreto, per alzare la nostra voce e ribadire che la guerra è una cosa vecchia, che non risolve i problemi ma li fa diventare più grandi.



“Si alla pace no alla guerra” - un grido solidale nei confronti dei loro coetanei ucraini a cui viene rubato il futuro. Oggi tanti ragazzi in Ucraina soffrono per le bombe. Solo pochi giorni fa andavano a scuola, giocavano, si incontravano con gli amici mentre oggi sono costretti a vivere nei rifugi o sotto la metropolitana senza luce, senza connessione, in silenzio. Mentre tanti altri sono costretti a fuggire. Che cosa hanno fatto di male per meritarsi tutto ciò? Tutto questo è inaccettabile!



I ragazzi di Novara vogliono stare dalla parte della pace, desiderano costruire la pace - nelle scuole, nei quartieri, aiutando chi è più in difficoltà, chi è messo da parte. La pace la possiamo costruire ogni giorno: nulla è perduto con la pace, tutto è perduto con la guerra.

QUANDO:

- per le Scuole secondarie di primo grado - Mercoledì 30 marzo, ore 11, Piazza Duomo

- per le Scuole primarie e dell'infanzia - Mercoledì 6 aprile, ore 10, Piazza Duomo