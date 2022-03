news

No alla guerra, sì alla pace. I Giovani per la Pace di Liegi manifestano per la fine del conflitto in Ucraina

Domenica 13 marzo 2022, Sant'Egidio ha organizzato una manifestazione per la pace in Ucraina in Place Saint-Barthélemy, a Liegi, in Belgio, con lo slogan "No alla guerra, Sì alla pace". I Giovani per la Pace e i bambini della Scuola della Pace hanno preso la parola per esprimere il loro impegno per la pace in Ucraina e il loro rifiuto della guerra. Sidra (15 anni), dalla Siria, ha detto con grande emozione: "Non voglio più che la mia famiglia sia separata dalla guerra". Hanno invitato il centinaio di partecipanti presenti a impegnarsi per la pace nel mondo e nella loro vita. Con questa iniziativa, si sono uniti a tutti i giovani di Sant'Egidio che dicono "No alla guerra, Sì alla pace" in tutto il mondo: guarda la galleria di foto.