news

Dall'Ucraina dell'est fino a Roma e a Genova: il viaggio di 45 pazienti in dialisi, salvati dalla Comunità di Sant'Egidio

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Sono arrivati a Roma e a Genova, dopo un lungo e pericoloso viaggio dalle località dell'est dell'Ucraina, dove i combattimenti sono più violenti, 45 pazienti in dialisi, accolti dalla Comunità di Sant'Egidio, in collaborazione con istituti di cura delle due città.

La cronaca del loro viaggio è anche la storia di una grande sinergia tra persone diverse: medici, comunità di Sant'Egidio, uomini e donne che in tanti modi hanno aiutato questa complessa operazione, uniti dalla certezza che "la solidarietà fa la storia" e si oppone alla guerra.

Dall'Ucraina dell'est fino a Roma e a Genova, per continuare a curarsi e avere salva la vita



Il 4 marzo 2022 il dott. Leandro Onorato della clinica “Città di Roma” ci scrive per chiedere aiuto. Un gruppo di medici di vari ospedali, da quattro centri dell’est dell’Ucraina, è preoccupato per la sorte dei pazienti dializzati. I centri sono Kharkov e Sumy, zona di combattimento; e Poltava e Kremenchuk, aree di bombardamenti. Il giorno successivo riceviamo quattro liste, una per città.

Proponiamo di partire in treno, dato che anche da località zona di combattimento sappiamo che i treni partono. Ma sono troppo pieni, il viaggio può durare anche un giorno ed è tutto in piedi; allora suggeriamo di dire ai pazienti di organizzarsi e noleggiare un pullman per ciascuna città. Con il dott. Onorato ci aiuta la dott.ssa Svetlana Kovalenko, che tiene il contatto con i medici ucraini.

Il primo gruppo di pazienti ad organizzarsi è da Poltava. Si tratta di un viaggio di 1163 kilometri, che diventano di più, dato che l’autista deve in base al tam tam locale organizzare il percorso utilizzando anche strade secondarie. I pazienti nominano un “capo pullman” che si incarica di restare in contatto con noi con whatsapp.

Indichiamo come punto di passaggio della frontiera il valigo di Uzhgorod / Vyšné Nemecké, dove è presente un punto di accoglienza della Comunità di Sant’Egidio. E intanto si lavora all’accoglienza: l’ospedale in Slovacchia per la dialisi “a metà percorso”, l’albergo per riposare, il pullman per venire a Roma. Come Centro di dialisi, la clinica Città di Roma; per l’ospitalità provvede la Comunità di Sant’Egidio. In entrambi i lati della frontiera si fornisce alle guardie la lista dei pazienti, e si concordano le modalità di passaggio.

Alle 9:05 di venerdì 11 marzo arriva la prima buona notizia: 27 persone sono riuscite a partire, a loro si unirà un altro paziente in frontiera. Il giorno prima hanno fatto dialisi, per avere un minimo di sicurezza; a Vysne Nemecke arrivano il 12 alle 8:00, dopo esser stati in contatto per tutto il viaggio. Nel frattempo abbiamo preparato l’accoglienza. Un giorno di sosta in Slovacchia, per riposare e fare la dialisi; e poi ripartiranno lunedì 14 per Roma, dove arrivano la mattina del 15.

Mentre si preparano a partire, arriva la stessa richiesta da Kremenchuk, una cittadina ancora più vicina al confine di circa due ore e mezza di viaggio. Proponiamo la stessa modalità: lo stesso valico e la stessa organizzazione. Solo la destinazione finale cambia, perché si arriva a Genova dove l’emodialisi sarà eseguita nella ASL locale. E l’accoglienza sempre a cura della Comunità.

Inizia il viaggio, alle 7:30 del 12 marzo. Sono altre 17 persone, che vengono dai dintorni di Kremenchuk. Qualcuno non riesce ad arrivare. Il capo pullman ci invia frequentemente il nome della località che attraversano; man mano che ci si allontana dalle zone più calde aumenta la confidenza. Si passa la frontiera la mattina del 13 alle 6:30 su richiesta delle autorità, e il pullman che la Comunità fa trovare alla frontiera li accompagna subito all’ospedale per la dialisi e poi a pranzo.

La dieta di viaggio infatti è stata precauzionalmente povera, nel caso che il viaggio fosse durato più del previsto. Passata la frontiera, dopo un messaggio guardingo “possiamo mangiare? Non è che ci chiedono di pagare?”, i messaggi del capo pullman sono puntuali e finiscono tutti con la stessa frase: “Vsio super, vsio na vishem urovne”. Tutto super, siamo al top. E stamattina l’arrivo a Genova: e subito a far le analisi.

Alal gioia per questo arrivo si unisce la preoccupazione per i pazienti di Kharkiv e di Sumy, che non sono riusciti ad arrivare, e le informazioni non sono buone. Tante le persone in difficoltà in aree ormai isolate. Ogni filo che connette al di fuori, è una speranza.



Continuate a sostenerci



con la DONAZIONE ONLINE;

diffondendo l'APPELLO di Andrea Riccardi per "Kiev città aperta" perché cessino le ostilità e le violenze sui civili.

Partecipando alla RACCOLTA DI FARMACI

Per informazioni o altre tipologie di aiuto CONTATTACI