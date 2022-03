news

A Kiev, la sede dei Giovani per la Pace è stata colpita in seguito all'esplosione di un missile. Non ci sono feriti tra le persone che vi sono rifugiate

Questa mattina alle 6, in un quartiere universitario di Kiev, un missile - diretto pare a una fabbrica non lontana - è stato intercettato in volo dalla “contraerea” ucraina. Un frammento, non piccolo, è caduto su un palazzo di fronte la sede dei Giovani per la Pace di Sant'Egidio danneggiandola. Si tratta di un locale parzialmente seminterrato dove, dall'inizio della guerra, si sono rifugiati a vivere due giovani, una famiglia della scuola della pace composta di 3 persone e una persona con disabilità evacuata dall’istituto in cui viveva.

Sono esplosi i vetri delle finestre. Nessuno, fortunatamente, si è ferito, anche perchè le tende hanno impedito alle scheggie di diffondersi.

Non si può uscire, perchè a Kiev è stato decretato un coprifuoco di 36 ore. I nostri amici quindi, che rimangono nel locale danneggiato, hanno rimediato coprendo le finestre con dei pannelli che erano custoditi nella sede.

Qui infatti, dal 2019, i Giovani per la Pace si riuniscono per gli incontri e la preghiera; si prepara il cibo che viene distribuito ai poveri di strada nel giro alla stazione centrale di Kiev; si tengono la Scuola della Pace e il Laboratorio d’Arte degli Amici.

Con l'inizio della guerra, trattandosi di un posto relativamente riparato, il locale è diventato un luogo di rifugio.