Anche a Cotonou, in Benin, Sant’Egidio manifesta per la pace

Dopo l’assemblea di sabato scorso a Lomé, capitale del Togo, mercoledì 23 marzo si è manifestato anche in Benin, per dire “no alla guerra” e “sì alla pace" in Ucraina. Nella sala Jean-Paul II di Cotonou, dove si è vista una partecipazione in maggioranza di studenti universitari, si è parlato dell'attual drammatica guerra in Ucraina, ma anche delle guerre dimenticate in Africa e di come costruire ponti di pace in società segnate da grandi disuguaglianze sociali. Alcuni interventi hanno posto un accento particolare sul crescente isolamento delle persone anziane, troppo spesso vittime di pregiudizio non solo nei quartieri ma anche all’interno delle stesse famiglie.