news

L'arrivo di un gruppo di madri con i bambini a Grottaferrata, vicino Roma: in salvo grazie all'aiuto della Comunità in Ucraina

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Sono arrivate a Grottaferrata, un paese vicino Roma, accolte dalle suore francescane missionarie di Maria, un gruppo di famiglie ucraine che la Comunità di Sant'Egidio ha aiutato a mettersi in salvo dai bombardamenti. Un'iniziativa nata su richiesta dell'amministrazione comunale di Obuchiv, una cittadina nell’hinterland di Kiev toccata dalla guerra, che ha chiesto aiuto alla Comunità su sollecitazione dell’associazione italiana “Il sogno dei bambini” di Avezzano.

Si tratta di 40 persone: 10 madri con 30 minori. Alcune delle madri erano "bambine di Chernobyl" che furono ospitate in Italia all'epoca del disastro della centrale nucleare. Tra i bambini alcuni sono in condizioni di particolare fragilità.

Dopo aver fatto tappa a Leopoli, dove la Comunità ha preparato e organizzato il viaggio per raggiungere l’Italia hanno proseguito il viaggio in pullman fino a Roma. Da qui, il pullman è ripartito per l'Ucraina pieno di medicine che in questo periodo la Comunità sta raccogliendo in tutta Italia.

PER SOSTENERE LA RACCOLTA DI FARMACI VAI A

I centri di raccolta >>