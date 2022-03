news

Sant’Egidio nell’Ucraina in guerra: aperte nuove sedi della Comunità a Leopoli e Ivano-Frankivsk

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

La Comunità di Sant’Egidio ha aperto un luogo nel centro di Leopoli, che costituisce un riferimento nella città, dove si sono moltiplicate le iniziative di solidarietà con i poveri e con i profughi dalle altre regioni del paese che scappano dalla guerra e cercano rifugio o sostano per proseguire il loro esodo verso la Polonia.

È anche il centro di coordinamento dell’azione umanitaria di Sant’Egidio in tutta l’Ucraina. In questi giorni infatti i carichi di aiuti che arrivano dall'Italia vengono consegnati a Leopoli e da lì vengono distribuiti nelle zone del paese dove c'è più bisogno: Kiev, dove i membri di Sant’Egidio moltiplicano gli sforzi per sostenere i più deboli (anziani, senza dimora, disabili, bambini), ma perfino Kharkiv e altre zone dell’Est del paese colpite duramente dal conflitto

Anche a Ivano-Frankivsk è stata aperta una nuova sede della Comunità, per sostenere l’impegno a essere vicini a chi soffre maggiormente le conseguenze della guerra.

.

La guerra infatti non solo non ha interrotto il lavoro di Sant’Egidio in Ucraina, anzi l’impegno nella solidarietà è diventato più ampio e più intenso: è la risposta alla guerra. Una resistenza che vuole salvare le ragioni dell’umanità a partire dai più deboli e da chi è inerme.