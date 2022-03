news

Preghiera a New York con le persone senza dimora, presieduta da mons. Vincenzo Paglia

La Comunità di New York si è riunita per una preghiera presieduta da Monsignor Vincenzo Paglia nella bella Chiesa di Our Savior dove la Comunità da alcuni mesi serve la cena. Gli amici per la strada e molti di quelli che aiutano nelle nostre distribuzioni settimanali si sono uniti in questo momento bello e fraterno.

È un tempo difficile per i senza fissa dimora a New York: si sentono ancora gli effetti della pandemia e il freddo dell’inverno non accenna a diminuire. Inoltre l’amministrazione sta cercando di rimuovere tutti i senza casa dai posti dove si riparano e riuniscono. L’occasione della preghiera insieme ha testimoniato la solidarietà che vogliamo costruire e la chiamata a seguire Gesù “in quest’ora.” Come ha detto mons. Vincenzo Paglia “Il mondo ci insegna sin da piccoli a pensare a noi stessi, ma Gesù oggi ci dice di pensare agli altri.”