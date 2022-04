news

Inaccettabile l'ennesima strage nel Mediterraneo. Sant'Egidio chiede nuove politiche dell'immigrazione per chi fugge da ogni guerra

Introdurre per tutti le regole in vigore per gli ucraini, ampliare le vie di ingresso regolare

La Comunità di Sant’Egidio esprime il suo cordoglio ai familiari dei tanti, forse cento, migranti dispersi nel Mediterraneo nel tentativo di raggiungere l’Europa e si stringe attorno alle loro famiglie. È inaccettabile continuare ad assistere a queste stragi del mare senza cambiare le regole in vigore e, tra l’altro, lasciando che i sopravvissuti vengano rispediti in Libia, dove tutti sanno in quali condizioni sono detenuti. Come ha ricordato oggi Papa Francesco, occorre non restare indifferenti e “riconoscere i bisogni di quanti lottano tra le onde del mare, sbattuti sulle rocce di una riva sconosciuta”.



Prima di tutto l’Europa deve riprendere le operazioni di soccorso e di salvataggio di chi rischia la vita nel Mediterraneo. In secondo luogo vanno superati i criteri di Dublino che penalizzano fortemente i Paesi di prima accoglienza.



In terzo luogo, mentre tutta l’Unione europea ha deciso giustamente di concedere una protezione temporanea a tutti gli ucraini che fuggono dalla guerra, occorre urgentemente assumere nuove politiche che introducano la possibilità di ingresso per motivi umanitari anche ai profughi di altri conflitti in corso, alcuni dei quali durano da anni, come in Siria.



In questo senso il modello dei corridoi umanitari, che Sant’Egidio ha portato avanti dal 2016 con diversi alleati in Italia, Belgio, Francia e Andorra – permettendo l’arrivo in Europa di oltre 4.500 persone - dimostrano la possibilità concreta non solo di accogliere ma di potere integrare.



È necessario al tempo stesso stabilire quote più ampie per ingressi regolari per motivi di lavoro, come richiedono ormai da tempo molti imprenditori nel settore agricolo come in quello industriale e dei servizi alla persona.



In assenza di nuove politiche sull’immigrazione saranno inevitabili nuove tragedie del mare e nel deserto africano.