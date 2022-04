news

Ucraina: la guerra è il passato, la pace è giovane. Mercoledì 13 aprile il Peace Mob delle scuole medie inferiori, Piazza di Spagna ore 11

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Di fronte al protrarsi della guerra in Ucraina e all'escaltaion della violenza, non si ferma la mobilitazione dei Giovani per la Pace. Domattina, mercoledì 13 marzo, alle ore 11.00, centinaia di studenti delle scuole medie inferiori si sono dati appuntamento a piazza di Spagna per un Peace Mob per unirsi all'appello di Papa Francesco, rivolto all'Angelus domenica scorsa, affinchè "si depongano le armi e si inizi una tregua pasquale".



Dopo aver occupato pacificamente il Campidoglio lo scorso 7 marzo, la scalinata più famosa del mondo si colorerà coi colori della pace durante l'evento organizzato dal movimento giovanile di Sant'Egidio sotto lo slogan “Sì alla pace, no alla guerra!”. Durante il Peace Mob si alterneranno alcune testimonianze dalla Siria e dall’Ucraina, ma anche un intervento di Lea Polgar, ebrea istriana, scampata alla deportazione con la sua famiglia durante la seconda guerra mondiale.