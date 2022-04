news

In Ucraina cresce il bisogno di aiuti umanitari: più intensa la risposta di solidarietà di Sant'Egidio

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Proseguono gli aiuti di Sant'Egidio per l'Ucraina: è la nostra risposta alla guerra, una solidarietà internazionale che porta aiuti alle comunità locali del paese, in cui scarseggiano i beni di prima necessità, a 50 giorni dall’inizio del conflitto; e che sostiene gli sfollati interni e i profughi che hanno varcato i confini, grazie alla rete di Sant’Egidio, presente in Ucraina e in diversi paesi europei che stanno accogliendo.

La Comunità di Sant’Egidio ha inviato finora in Ucraina più di 110 tonnellate di aiuti umanitari (abbigliamento, prodotti per l’igiene personale, pannolini, latte in polvere, carrozzine per persone con disabilità, passeggini, medicine). Sono 73mila le confezioni di materiale sanitario e farmaci raccolte e donate, con un’attenzione particolare alle cure per i dializzati – con dispositivi per l'emodialisi di nuova generazione – e per le patologie della tiroide, di cui soffre gran parte della popolazione a causa di Chernobyl.

Carichi di aiuti sono arrivati a ospedali e ambulatori pediatrici, a Kharkiv, Chernihiv, Zhitomyr. Dopo il ritiro delle truppe russe da Bucha e Irpin, sono stati inviati carichi di aiuti (coperte e medicinali) alle amministrazioni delle due città, teatro di violenze terribili.

Sono alcuni dei dati illustrati in conferenza stampa da Marco Impagliazzo, sul lavoro umanitario e di accoglienza della Comunità di Sant'Egidio in collaborazione con diversi partner. Leggi di più



Nelle ore appena trascorse, si sono aggiunte altre azioni di solidarietà che hanno raggiunto:

Il centro di accoglienza di Voloske, sull’altra riva del fiume Dnepr, dove giungono i profughi delle regioni orientali - hanno ricevuto medicine

Zhovti Vody, più a ovest di Voloske - prodotti per l’igiene e coperte per le famiglie e le madri con bambini, della comunità locale

Chuhuiv, vicino Charkiv - medicine e prodotti per l’igiene personale

I due centri di accoglienza che ospitano 400 profughi a Lutsk città vicina al confine polacco - medicine, coperte, prodotti per l’igiene personale, biancheria intima

Chernihiv - medicine e coperte anche per la popolazione locale

Zhytomyr e città limitrofe - latte in polvere per i bambini e cibo per le famiglie

Continuate a sostenerci



con la DONAZIONE ONLINE;

diffondendo l'APPELLO di Andrea Riccardi per "Kiev città aperta" perché cessino le ostilità e le violenze sui civili.

Partecipando alla RACCOLTA DI FARMACI

Per informazioni o altre tipologie di aiuto CONTATTACI