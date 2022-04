news

Pasqua di solidarietà a Copenaghen (Danimarca) con la Comunità di Sant'Egidio

Durante la Settimana Santa la Comunità di Sant'Egidio a Copenaghen ha portato da mangiare alle persone senza dimora che vivono nelle strade vicino alla stazione di Nørreport. È stimato che in Danimarca tra le 10.000 e le 15.000 persone siano homeless, la metà delle quali vive nella regione della capitale danese. Un terzo ha meno di trent'anni e sembra crescere la quantità di giovani che vivono in situazioni economicamente precarie. In un paese europeo noto per il suo welfare, chi porta un pasto per strada con Sant'Egidio vuole manifestare con un gesto concreto che la solidarietà è responsabilità di tutti.