L'impegno di Sant'Egidio in Piemonte per l’accoglienza dei profughi provenienti dall’Ucraina con il sostegno di Santander Consumer Bank

Santander Consumer Bank sostiene la Comunità di Sant’Egidio in Piemonte nell’accoglienza dei profughi provenienti dall’Ucraina. L’iniziativa prevede interventi di accoglienza ed è destinata a supportare i profughi, per lo più persone malate, anziani e nuclei familiari con particolari fragilità provenienti dalle città maggiormente colpite dalla guerra.



Il progetto prevede ospitalità temporanea presso famiglie o strutture idonee dei profughi, assistenza nell’assolvimento di tutte le pratiche burocratiche, assistenza economica temporanea, assistenza sanitaria, assistenza nei trasporti in loco ma anche dall’Ucraina in Italia e viceversa, mediazione linguistica, scuola di italiano, creazione di occasioni di svago e socializzazione.



La partnership con la banca con sede a Torino ci aiuterà a potenziare e ampliare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. Avere al nostro fianco partner seri e prestigiosi è per noi particolarmente incoraggiante in questo momento storico in cui alla crescita della povertà nelle nostre città, causata dall’emergenza sanitaria degli ultimi due anni, si affianca un’altra emergenza causata dalla guerra e che vede l’arrivo in Piemonte, tra gli altri, di oltre 50 pazienti dializzati provenienti dagli ospedali dell’Ucraina.



Ringraziamo Santander per la sensibilità e l’attenzione con cui ha accolto la nostra proposta, fiduciosi che sia l’inizio di una lunga amicizia rivolta al servizio dei più deboli. Tutto ciò ci aiuta a sentirci confortati e sostenuti.