news

Il Ministero della Salute dell’Ucraina esprime gratitudine per i farmaci inviati agli ospedali e alla popolazione

Prosegue la campagna di raccolta di medicinali e presidi sanitari

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

"Vi ringraziamo molto per il vostro sostegno in tempi difficili per il nostro Stato. Le medicine e le forniture di materiale sanitario che avete procurato, sono state consegnate agli ucraini colpiti dalla guerra. Apprezziamo particolarmente la vostra cooperazione e la vostra solidarietà."



Dall'inizio della guerra, Sant'Egidio è impegnata a fornire medicinali e materiale sanitario a una vasta rete di centri sanitari, amministrazioni comunali, associazioni di volontariato e soprattutto ospedali in molte città dell'Ucraina, soprattutto in quelle orientali e meridionali particolarmente colpite dall'azione bellica: Kiev, Kharkiv, Chernihiv, Sumy, Irpin’, Zaporizhzhya, Dnipro, Nikolaev, Poltava.

Una particolare attenzione è rivolta alle necessità dei centri di nefrologia e dialisi di Kiev, Char'kiv, Poltava, Chernihiv, Nikoalev, Leopoli.

Infatti, come abbiamo già raccontanto, circa un centinaio di malati dializzati sono stati fatti espatriare e sono attualmente ospiti della Comunità in diverse città italiane. Ma per tutti gli altri è necessario fornire il necessario per proseguire le terapie.

In Ucraina, già prima della guerra, c’era carenza di medicinali: i malati ricoverati in ospedale - ma anche nelle strutture residenziali per anziani e disabili - dovevano acquistarli. Questa carenza si è aggravata in maniera esponenziale con la guerra: a chi è ferito nel corso di bombardamenti o combattimenti, si aggiungono tutti coloro che non possono curare fragilità pregresse, per mancanza di medici, di medicine, di strutture funzionanti.Sono i tragici effetti della guerra, ben più larghi e devastanti di quanto si pensi comunemente.

Il 22 aprile è stato consegnato a Leopoli al Ministero della Sanità dell'Ucraina un importante carico di insulina e di levotiroxina, inviato da Sant'Egidio in collaborazione con l'Ospedale Bambin Gesù.

Si tratta di farmaci salvavita: l'insulina per i diabetici, la levotiroxina per coloro ai quali è stata asportata la tiroide: condizione questa che in Ucraina ha una incidenza molto alta, riconducibile all'esplosione della centrale nucleare di Černobyl nel 1986.

Permetterà agli ospedali delle regioni di Kiev e di Char'kiv di rispondere al fabbisogno di tre mesi.

Sono aiuti che salvano vite. Sono una risposta concreta alla guerra. Per questo Sant'Egidio continuerà a fornire medicinali e presidi sanitari all'Ucraina.

Questo impegno, che è parte di un più vasto intervento umanitario, si realizza grazie al lavoro e alla solidarietà di quanti - istituzioni, personale medico, farmacie, persone singole - stanno contribuendo, con generosità, alla raccolta, la selezione, l'invio dei farmaci.

È di grande utilità continuare a raccogliere medicinali e materiale sanitario – utile per le medicazioni.

Per questo Sant'Egidio promuove in tutta Italia la raccolta dei farmaci.

Qui di seguito la lista dei farmaci necessari

Qui i centri di raccolta

Per ulteriori informazioni CONTATTACI





LISTA FARMACI NECESSARI

Antibiotici ad ampio spettro per bocca (Amoxicillina)



Antibiotici ad ampio spettro intramuscolo (Ceftriaxone).



Antiemorragici (Tranex)



Antianemico (Acido folico Integratori di ferro)



Materiale per suture e Medicazione



Soluzioni perfusionali (Soluzioni fisiologiche 500cc vetro, Butterfly, Agocannule)



Antalgici e antinfiammatori (Lidocaina, Paracetamolo, Ibuprofene, Voltaren, Toradol ...)

Gastroprotettori (Lansoprazolo, Pantoprazolo)

Eparina (Enoxaparina 4000 U.I.



Tiroidei (Eutirox Tirosint)



Cortisonici

Forme solide ed iniettabili (Bentelan, Deltacortene, Urbason)



Antistaminici (Trimeton, Zirtec)

Respiratori adulti

Cortisonici e broncodilatatori spray/polvere inalatoria



Cardiaci e Antipertensivi (Amiodarone, Amlodipina, Cardioaspirina, Digossina, Enalapril, Furosemide (anche iniettabile) Isosorbide, Metoprololo, Nimodipina, Nitroglicerina, Ramipril, Bisoprololo).



Antidiabetici orali

Metformina

Antidiarroici (Imodium)



Pediatrici

Antibiotici in sospensione (sciroppi)

Prodotti per la febbre e antinfiammatori (sciroppi e supposte)

Cortisonici, Broncodilatatori, fluidificanti per aerosol e spray

Fluidificanti in sciroppo

Apparecchi per aerosol

Antistaminici in gocce

Creme cortisoniche e all’ossido di zinco

Prodotti per la pediculosi

Gocce per le otiti

Colliri e creme oftalmiche per il trattamento delle congiuntiviti

Soluzioni monodose per l’igiene del naso

Creme all’ossido zinco

Valeriana gocce

Ansioten gocce

Fermenti lattici