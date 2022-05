news

Sant'Egidio, Peace Mob a Fontana di Trevi. Giovani italiani e migranti manifestano per la pace

Una pacifica 'occupazione' della Fontana di Trevi da parte dei Giovani per la Pace di Sant'Egidio, per manifestare la loro solidarietà alle vittime della guerra in Ucraina e chiedere a gran voce la pace. Tra loro, alcuni giovani ucraini e provenienti da Paesi colpiti da anni di guerre (Siria, Iraq, Colombia) che, insieme ai coetanei italiani - studenti liceali e universitari - , hanno dato vita ad un "peace mob" sotto gli occhi incuriositi dei turisti.



Dopo aver sollevato dei cartelloni colorati, i ragazzi hanno intonato alcuni slogan: "Pace, pace, pace"; "Primo Maggio festa del lavoro e della pace", "Abbassiamo le armi e disarmiamo i cuori". L'iniziativa fa seguito alle tante altre manifestazioni #nowar organizzate dai GXP nei luoghi simbolo di Roma come Piazza di Spagna, il Campidoglio e Piazza Vittorio.