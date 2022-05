news

Presentazione dell'opera murale poster ART LAB e incontro con lo scrittore Daniele Mencarelli al Museo Laboratorio di Sant'Egidio

Via dell'Archeologia 74, Tor Bella Monaca (Roma), ore 18

In occasione della mostra DIS/INTEGRATION, lunedì 9 maggio alle ore 18:00, si terrà un incontro nel piazzale antistante al Museo Laboratorio di Tor Bella Monaca con il poeta e scrittore Daniele Mencarelli, vincitore del Premio Strega giovani con Tutto chiede salvezza (2020) e del best seller Sempre tornare, in lizza per il Premio Europeo della Letteratura 2022.



La storia personale di Mencarelli si intreccia con l'esperienza di Sant’Egidio con le persone fragili, perché segnata da sofferenze e riscatto, come ha raccontato già lo stesso autore nel finissage della mostra presso il Rettorato della Sapienza.

Assieme allo scrittore ci saranno attori e attrici a leggere dei passaggi da alcune sue opere, testi degli artisti con disabilità, riflessioni sul contemporaneo in un incontro tra il talk e la performance.



In questa occasione sarà inaugurata inoltre una grande opera corale di Street Art, con poster realizzati dai vari laboratori d’arte di Sant’Egidio e da alcuni street artisti della città, con il contributo e la direzione dell'artista Gojo, già protagonista con il murales sulla pace realizzato di recente a Tor Bella Monaca, e di altri artisti come Leonardo Crudi, Aloha, Stoker, Merio fish, JBRock.