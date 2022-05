news

I Giovani della Pace di Genova al memoriale dell'eccidio nazifascista di Sant'Anna di Stazzema

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Sabato 14 maggio, una delegazione di un centinaio di Giovani per la Pace della Comunità di Sant'Egidio di Genova ha visitato il memoriale dedicato alle vittime dell'eccidio nazifascista di Sant'Anna di Stazzema.

I giovani, tra cui un gruppo di giovani profughi ucraini, sono stati accolti dal personale del Museo e del Parco della Pace che ha mostrato loro come le oltre 500 persone cadute nel massacro, tra cui la maggior parte donne e bambini, siano testimoni di quale tragico orrore produca la guerra. "Essere qui è un impegno - hanno affermato i Giovani - a riaffermare il nostro 'never again' di fronte alla violenza delle armi e a costruire un mondo fraterno e libero dal virus del nazionalismo".