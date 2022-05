news

Sostegno alimentare per la popolazione di Chimbabva in Mozambico stretta da una grande crisi alimentare. L'impegno del Programma DREAM

In Mozambico, nel distretto di Chimbabava, Provincia di Sofala, una zona remota e difficile da raggiungere se non dopo molte ore di macchina da Beira, si trovano i tre Centri DREAM di Mangunde, Estaquinha e Barada, realtà di riferimento per una grande zona rurale del paese.

È quì che medici, infermieri e attivisti DREAM svolgono un eccellente lavoro sanitario e di cura del paziente. Molti di loro, per poter essere visitati e ritirare le medicine, fanno numerosi chilometri arrivando perfino a camminare per tutta la notte. (CONTINUA A LEGGERE)