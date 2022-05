news

Play Music Stop War: musica e parole contro ogni guerra. VIDEO E FOTO

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Una piazza del Popolo così non si vedeva da tempo: piena di voci, colori e musica, per dire NO alla guerra. Si sono ritrovati in tantissimi, su invito della Comunità di Sant'Egidio: artisti, giovani e non, romani e profughi dall'Ucraina, uniti dal desiderio di pace. Una piazza piena di energia positiva, come ha detto il presidente di Sant'Egidio, Marco Impagliazzo.

Ascoltiamo le loro voci nei video messi a disposizione da Vatican News