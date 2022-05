news

La Festa della Pace con i bambini ucraini a Parma, insieme a tanti amici di generazioni e paesi diversi

Pace è …. saper vivere insieme tra persone diverse. Con questo spirito la Comunità di Sant'Egidio ha raccolto a Parma i bambini della Scuola della Pace, insieme a tante famiglie ucraine ospitate in città e agli anziani seguiti dal Programma “Viva gli Anziani”, attivo nel quartiere Oltretorrente. Erano presenti anche alcuni amici siriani, arrivati a Parma da qualche settimana, grazie ai Corridoi Umanitari.

I Giovani per la pace hanno organizzato i laboratori ludico-creativi che hanno permesso ai circa settanta bambini intervenuti di giocare insieme, superando le barriere linguistiche. I bambini della Scuola della Pace hanno preparato una mostra per ribadire il loro No alla guerra e il loro Sì alla pace, mentre Wadih, un profugo sirianio, ha rivolto a tutti un saluto, soffermandosi sull'importanza di aiutare chi è in difficoltà, per non perdere la speranza che la pace possa arrivare.

Questa Festa della pace è stata un momento importante anche per far conoscere la Scuola di Lingua e Cultura Italiana per gli adulti e le attività estive con i bambini, a cominciare dalla Summer School.