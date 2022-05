news

Quando l'amicizia con una anziana di Kampala diventa una gara di solidarietà

Sant'Egidio a Kampala in Uganda è vicina da diversi anni agli anziani che vivono in povertà soprattutto negli slum. Gli anziani, spesso abbandonati o emarginati, faticano ad andare avanti e alle volte sono vittime di violenza. Come il caso di R. , una anziana conosciuta da molto tempo, grande amica dei giovani della Comunità, che purtroppo è stata aggredita e derubata. Nella disperazione la prima cosa che ha fatto è stata chiamare i suoi amici di Sant'Egidio, i quali prontamente l'hanno soccorsa ed accompagnata in ospedale per le prime cure.

Una volta guarita, è stata visitata ogni giorno e si è creata una gara di solidarietà. Da questo episodio i giovani della Comunità hanno riflettuto sul tema della solitudine e della fragilità degli anziani ed hanno fatto partire una campagna via radio e social di raccolta di generi alimentari che sono stati distribuiti ai tanti anziani conosciuti. In particolare a quelli più malati che soffrivano per la fame perché non si potevano muovere.