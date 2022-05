news

Dopo lunghi mesi di chiusura per il Covid, persone anziane e disabili di Napoli vivono una giornata "in uscita"

Dopo anni e mesi di chiusura e aperture temporanee​ delle RSA e delle case di riposo per il Covid, il 21 maggio, anziani, persone con disabilità, insieme agli amici di Sant’Egidio, sono​ usciti per​ vivere un momento diverso. Ospiti della diocesi di Cerreto Sannita, si sono recati al santuario di Santa Maria delle Grazie per pregare per la pace in Ucraina.