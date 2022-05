news

L'incontro delle Scuole del Vangelo di Roma su "La Parola di Dio e la Vita"

Dopo lunghi mesi di incontri online, sabato e domenica scorsi, si sono riuniti finalmente in presenza i gruppi delle Scuole del Vangelo della Comunità di Sant'Egidio di Roma - famiglie, ragazzi, studenti, italiani e nuovi europei, persone provenienti da più di 40 paesi - in un clima di festa, per un convegno su "La Parola di Dio e la Vita".



Un momento di ascolto e di riflessione sulla Bibbia, consolazione in questo tempo difficile, ma anche chiamata ad essere ogni giorno artigiani di pace.