Storie dall'Ucraina: gli aiuti umanitari e l'impegno di Sant'Egidio a Ivano-Frankivs'k. VIDEO

A Ivano-Frankivs'k nel centro della Comunità di Sant'Egidio tre volte la settimana vengono distribuiti aiuti umanitari ai profughi. Livia afferma di essersi trasferita qui dalla regione di kharkiv all'inizio di marzo. Lavorava da casa per un museo, ma ora ha perso il lavoro. L'aiuto dei volontari è importante per lei: "ho due figlie di 15 e 9 anni, siamo arrivate qui insieme, qui ci hanno accolto con ospitalità. Siamo molto grate a tutte le persone a tutti i volontari che non ci hanno mai lasciato sole".



Svetlana si è trasferita a Ivano-Frankivs'k da Slov"jans'k un mese e mezzo fa. La donna dice che da quando ha lasciato la sua città ha cercato di vivere con i propri risparmi che però stanno finendo, quindi finché non trova lavoro Ivano-Frankivs'k i volontari la aiutano con il cibo. "Senza di loro non saremmo in grado di affrontare questa situazione e questo nonostante avessi un lavoro e avessimo dei risparmi. Sono riuscita a portarmi alcune cose, ma non ci sono abbastanza soldi".



Alina confeziona kit con prodotti alimentari igienici per i profughi. La donna racconta di essersi trasferita da Berdiansk e di essere andata presso la casa della Comunità di Sant'Egidio per ricevere aiuto e poi ha deciso di fare volontariato qui. "Ho deciso di aiutare qui, di non sedermi e non guardare la TV in modo che la mia anima non fosse distratta da quello che sta succedendo lì in città. Ho deciso di venire qui e aiutare le persone che vengono qui come me e che hanno bisogno di aiuto".



"Prendi questo che il tuo padre, salutamelo, digli di venire a trovarci". Adriana è della Comunità di Sant'Egidio da 3 anni, dice che qui è sempre stata responsabile del lavoro con i giovani. Ora distribuisce aiuti umanitari ai profughi, li aiuta a scegliere ciò che si adatta alle loro preferenze e taglie. "Certo, voglio che ognuno trovi ciò che più adatto a sè. ciò di cui ha bisogno, ciò che più gli piace".



Prima della guerra, i membri della Comunità di Sant'Egidio a Ivano-Frankivs'k distribuivano cibo due volte a settimana alle persone in difficoltà. I volontari stanno ancora continuando questo lavoro e hanno affittato locali per organizzare gli aiuti umanitari e donarli ai profughi. Prodotti e medicinali arrivano dall'Italia afferma il coordinatore Ivan. "Spesso ci sono code anche dalle 6 del mattino, facciamo del nostro meglio per organizzarci in modo da far stare tutti a proprio agio, senza fargli attendere troppo, così le persone ricevono aiutare rapidamente e vanno via. Ci sono tante situazioni diverse, a volte viene qualcuno con i genitori, qualcuno ha i genitori in ospedale, qualcuno ha i bambini piccoli, qui offriamo loro tè e biscotti, possono sedersi e raccontare le loro storie. Molti sono stupiti per questo, a qualcuno viene persino da piangere".



Ivan dice che nei giorni in cui vengono serviti i profughi qui aiutano circa 100 persone.

