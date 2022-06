news

I doni degli anziani di Trastevere agli anziani della casa famiglia di Leopoli

Nella casa famiglia degli anziani a Leopoli, si vive la serenità di trovarsi in un luogo protetto, circondati e sostenuti dagli amici della Comunità che, da diverse città dell'Ucraina, si sono spostati lì a motivo della guerra.

Ma, hanno pensato gli anziani della Comunità di Trastevere, forse la casa ha bisogno di qualche comodità, banale per chi vive in tempo di pace, ma che può essere di difficile reperimento in tempo di guerra.

Per questo sono stati inviati da Roma alcuni doni: un grande televisore, una cassa amplificata per il karaoke, e, con un tratto tipicamente italiano, una bella macchina per il caffè, con una scorta di cialde che possa durare a lungo.

Per gli anziani di Leopoli, una gradita sorpresa anche per la consapevolezza che la casa è più bella perchè la famiglia è più larga.