Su "Quotidiano Sanità": L’hub vaccinale degli “invisibili” di Sant’Egidio, per il diritto alla salute e protezione di tutti

di L.E.Gialloreti, G.Guidotti, P.Scarcella, M.G.Lecce, M.C.Marazzi

Un report sull'attività svolta dall'hub vaccinale di Sant'Egidio, realizzato dall'equipe medica che lo ha promosso e ne cura l'attività.

Nell'insieme, sono stati vaccinati cittadini appartenenti a 146 diverse nazionalità: dalla Cina alla Colombia, dal Marocco agli Stati Uniti, dall’Eritrea all’Afghanistan, dal Senegal all’Iran. Le nazionalità più rappresentate sono state, nell’ordine, Perù (13,1% dei vaccinati), Bangladesh (10,1%), Romania (6,3%), Filippine (4,2%), India (3,6%). A partire dal febbraio 2022 hanno iniziato ad arrivare al centro numerosi rifugiati della guerra in Ucraina, molti dei quali accolti in Italia dalla Comunità di Sant’Egidio. In due mesi sono stati vaccinati più di 700 cittadini ucraini