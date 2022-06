news

Bärbel Bas, presidente del parlamento federale tedesco in visita a Sant'Egidio

Bärbel Bas, presidente del parlamento federale tedesco, è stata ricevuta a Sant‘Egidio dal presidente Marco Impagliazzo. Nel corso del lungo e cordiale incontro, a cui hanno partecipato anche l’ambasciatore tedesco in Italia, Viktor Elbling, e alcuni rappresentanti italiani e tedeschi della Comunità, si sono affrontati diversi temi.

Tra questi la questione della salute in Africa ed in particolare della campagna di vaccinazione contro il Covid-19 che Sant’Egidio sta promuovendo nella Repubblica centroafricana ed in altri Paesi del continente africano, la lotta contro la discriminazione e il razzismo in Europa, il lavoro per l’inclusione sociale ed il sostegno delle tante persone isolate e fragili nelle società europee, che più di altri subiscono le conseguenze della pandemia.

Al termine dei colloqui la presidente Bas si è recata in visita alla Scuola di lingua e cultura italiana della Comunità di Sant’Egidio dove ha incontrato numerosi studenti di diverse nazionalità, giunti a Roma attraverso i corridoi umanitari nonché alcuni profughi dall‘Ucraina.