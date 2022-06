news

United for peace: Quattro giornate dedicate alla pace dei giovani delle scuole medie e superiori romane a Frascati e Montecassino

Quattro giornate all’insegna della pace hanno raccolto circa quattrocento Giovani per la Pace delle scuole medie e superiori romane, a Frascati e a Montecassino. Le giornate intitolate “United for Peace” e “+ Parole - Armi” sono state scandite dall’ascolto delle tante situazioni di conflitto che attraversano il mondo e dalla consapevolezza che ciascuno, sin da giovane, può costruire la pace, a partire dalle periferie delle città dove i giovani per la pace operano al fianco dei più poveri e dei più deboli.

I Giovani per la Pace, in collegamento da Leopoli, in Ucraina, hanno detto che di fronte al grande male della guerra bisogna rispondere con grande amore e solidarietà. Paolo Impagliazzo, della Comunità di Sant’Egidio, intervenuto al convegno, ha, inoltre, raccontato del lavoro per i poveri e per la pace nella Repubblica Centrafricana.



Per concludere: Peace Mob presso il lago di Castel Gandolfo e al cimitero polacco a Montecassino dove i Giovani per la Pace si sono recati in pellegrinaggio, dopo aver visitato l’Abbazia di Montecassino, ricostruita dopo i pesanti bombardamenti nel 1944.

Un precorso che ha rafforzato in loro la consapevolezza che la guerra lascia sempre tragiche conseguenze ma la ricostruzione della pace può sempre avvenire, anche oggi.