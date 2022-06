news

L'Italia che accoglie: a Issime in Valle d'Aosta 4 famiglie ucraine hanno trovato casa

Servizio del TGR Valle D'Aosta

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

A Issime, casa Christillin accoglie donne e bambini ucraini. Provengono da Lugansk e Dnipro i profughi giunti nella valle del Lys in primavera, con l'aiuto della Comunità di Sant'Egidio.



Da tre mesi, nella casa d'infanzia di Evelina e Francesca Christillin a Issime, in frazione Riva, hanno trovato rifugio donne e bambini in fuga dalle regioni orientali dell'Ucraina, sotto attacco russo.



Sono arrivati in Italia e poi in Valle d'Aosta grazie alla Comunità di Sant'Egidio, cui i Christillin hanno offerto la propria casa di famiglia, disabitata per la maggior parte dell'anno.



Ma è l'intero villaggio ad avere aperto le braccia ai 4 nuclei familiari ospitati, sempre più inseriti nel tessuto sociale.