Flash mob a Genova per dire "NO" alla guerra

Il 18 giugno a Genova, in Galleria Mazzini, 350 bambini si sono raccolti per un flash mob organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio in sostegno all'Ucraina, e tutti i paesi in guerra, chiedendo la cessazione immediata del conflitto.

Tra loro diversi giovani ucraini e siriani, come Misha, che ha 16 anni e viene da Kiev: "So bene che cos'è la guerra - ha spiegato ai bambini - i miei amici hanno vissuto la fine dell'anno scolastico sulle rovine della nostra scuola e ora non hanno neanche da mangiare. Rendiamo la guerra qualcosa che appartiene al passato".

I bambini hanno colorato Galleria Mazzini con un sit in molto animato: cori, canti e cartelli colorati. "Dicono che la pace è un sogno - spiega Chiara, che ha sette anni e frequenta la Scuola della Pace di Sant'Egidio - una cosa da bambini. Ecco, il mondo ha bisogno di imparare da noi bambini e proteggere la pace".