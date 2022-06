news

La speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, ha visitato oggi la Comunità di Sant'Egidio a Roma.

All’incontro con Marco Impagliazzo e una delegazione della Comunità, era presente anche l’ambasciatore USA presso la Santa Sede, Joe Donnelly.

Nel corso di una lunga e amichevole conversazione, tra i diversi temi trattati, la speaker Pelosi si è mostrata particolarmente interessata alla “best practice” dei corridoi umanitari, illustrati dal presidente Impagliazzo, sui quali si è soffermata a lungo, anche per comprenderne il funzionamento sia dal punto di vista legale che come coinvolgimento della società civile. “Un modello a cui ispirarsi!” ha affermato, facendo riferimento alla necessità di individuare risposte ai drammi dell’immigrazione che stanno affrontando gli Stati Uniti. Marco Impagliazzo ha anche ribadito la preoccupazione della Comunità per il prolungarsi del conflitto in Ucraina e il conseguente impoverimento di alcune regioni del mondo, in particolare in Africa.

Nancy Pelosi ha poi incontrato alcune famiglie di profughi accolte dalla Comunità, provenienti dall’Afghanistan e dall’Ucraina.

L’incontro si è concluso con una breve cerimonia nella Sala della Pace di Sant’Egidio, nel corso della quale da parte americana è stato offerto un contributo per l’accoglienza dei migranti. Qui si svolsero le trattative per la fine della guerra in Mozambico, ricordate dal presidente Impagliazzo nel corso del suo intervento, insieme ad altre occasioni di collaborazione tra Sant'Egidio e gli USA, sia nel campo della risoluzione dei conflitti, che in quello della lotta alle povertà.