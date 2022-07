news

A Blantyre l'incontro di Andrea Riccardi con i delegati delle Comunità di Sant'Egidio del Malawi e dello Zambia

Si è svolto a Blantyre, nella chiesa della House of Friendship di Sant'Egidio, l'incontro di Andrea Riccardi con i delegati delle Comunità del Malawi e dello Zambia, a conclusione della sua visita nel Paese.

Nel corso di un'assemblea a cui prendevano parte delegazioni di 70 comunità, è emersa con evidenza l’importanza di aver costituito una vasta rete di solidarietà che, nel tempo della pandemia e delle restrizioni, ha sostenuto le fasce più deboli della società: i bambini che non potevano andare a scuola, gli anziani soli e soprattutto i ragazzi di strada, il cui numero è notevolmente aumentato durante la pandemia e che avevano grandi difficoltà ad assicurarsi i mezzi di sussitenza.

Allo stesso tempo, si è evidenziata la preoccupazione per la crisi economica e sociale che sta emergendo in Malawi, come in tutto il continente africano, in conseguenza della guerra in Ucraina. Tanto più si rivela strategico il ruolo delle 120 Scuole della Pace presenti nel Paese, come luogo di protezione per gli oltre 5000 bambini che le frequentano.

Il Malawi, a differenza di altri paesi dell'area, nella sua storia non è mai stato teatro di guerre e conflitti. Ma i recenti sviluppi possono costituire la premessa di tensioni sociali tali da alimentare una violenza diffusa. Dall'assemblea è emersa la consapevolezza del ruolo che Sant'Egidio è chiamato a svolgere in questo contesto, per aiutare le diverse generazioni a mantenere e coltivare una cultura della pacifica convivenza.