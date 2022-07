news

Summer School multietnica a Varsavia

A Varsavia è cominciata la Summer School: giorni di festa e didattica in un contesto di pacifico incontro tra popoli.

Famiglie provenienti daUcraina, Siria, Afghanistan, Egitto, Somalia, Ruanda e la stessa Polonia, in un clima sereno, tra giochi per bambini, incontri sul tema dell'ecologia e della pace, corsi di lingua polacca per adulti e tutta una serie di altre attrazioni.



Le Summer School organizzate dalla Comunità di Varsavia continueranno per tutta l'estate con nuove iniziative in programma.