news

Dis/Integration: l'incontro a Ostia tra Luca Serianni e Marco Impagliazzo su diritti (non dati) e l'integrazione possibile

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Nell'ambito della mostra DIS/INTEGRATION si è tenuto il 12 luglio a Ostia, al teatro Manfredi, un incontro su diritti (non dati) e l'integrazione possibile nel quale sono intervenuti Luca Serianni, accademico dei Lincei, e Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant'Egidio.

La riflessione del prof. Serianni si è incentrata sulla rilettura di alcuni articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e della Costituzione italiana, sottolineando come la loro concretezza passi attraverso percorsi di inclusione. “L’integrazione è valorizzazione della vita di tutti. Ed è quello che si realizza nei laboratori d’arte di Sant’Egidio” ha detto nel suo intervento Marco Impagliazzo. Il presidente della Comunità di Sant’Egidio ha poi continuato, alla presenza di un gremito pubblico di anziani, giovani, nuovi italiani e artisti con disabilità, affermando come ci sia un grande arricchimento nell’accogliere persone che vengono da diverse esperienze e culture: “La diversità ci ricorda che il mondo è grande ed è bello per il contributo originale di ognuno”.