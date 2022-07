news

Il principe Alberto II di Monaco a Sant'Egidio per la firma di un accordo di collaborazione per la lotta alla povertà, i corridoi umanitari e la sanità in Africa

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Il principe Alberto II di Monaco ha visitato ieri la Comunità di Sant'Egidio a Roma, accompagnato dalla ministra degli Esteri, la signora Berro Amadeï, dall'arcivescovo mons. David e da una delegazione della cooperazione internazionale monegasca. Ad accoglierlo c’erano Andrea Riccardi, il presidente Marco Impagliazzo e altri rappresentanti della Comunità. Nel corso dell’incontro, è stato firmato un Protocollo di Intenti tra il governo del Principato di Monaco e Sant’Egidio, che formalizza una collaborazione iniziata nel 2015.

Da alcuni anni, infatti, la cooperazione internazionale monegasca e la Comunità collaborano nella lotta alla povertà nel mondo e l’accesso universale alla salute e all’educazione in particolare nel continente africano. Congiuntamente sono stati siglati due nuovi accordi: per il sostegno al programma DREAM di prevenzione e cura dell’Aids e di altre malattie in Malawi e in Mozambico e per il rafforzamento dei “corridoi umanitari”.

Per questo il Principe Alberto II ha anche visitato la scuola di lingua e cultura italiana di Sant’Egidio a piazza Santa Maria in Trastevere, dove si è intrattenuto a lungo con gli studenti e tante famiglie con bambini di diverse nazionalità, arrivate negli ultimi anni proprio grazie ai “corridoi umanitari” dal Libano, dall’Etiopia, dalla Libia e dall’Afghanistan.