news

Non chiamateci "angeli del caldo". Siamo orgogliosamente amici degli anziani, questa è la giusta definizione

Da un articolo sul Secolo XIX

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

«Non chiamateci "angeli del caldo". Gli angeli stanno in cielo, noi siamo sulla terra. Siamo orgogliosamente amici degli anziani, questa è la giusta definizione». Manuela Dogliotti è una storica volontaria della comunità dì Sant'Egidio e referente del programma "Viva gli anziani" a Sampierdarena. Il progetto è nato nel 2003 a Roma ed è approdato a Genova nel 2016: in città sono monitorati più di quattromila anziani, sia a domicilio che nelle Rsa, cercati in collaborazione con il Comune. I volontari - una cinquantina - diventano a tutti gli effetti un punto di riferimento per gli anziani, spesso soli: una telefonata per tenere compagnia, la spesa e i medicinali a domicilio, un gelato. Basta poco per creare una rete di sostegno coinvolgendo anche vicini di casa, parenti e medici di base. E nelle giornate da bollino rosso diventano ancor più importanti.



In via Stennio, traversa di via Reti, il termometro alle 12.30 segna 37 gradi: Manuela suona al citofono di Anna, 92 anni, un passato nelle realtà ospedaliere come oss e una vita spesa a occuparsi dei anziani genitori. Senza familiari, per la signora Anna, Manuela è come una nipote a tutti gli effetti. «Guarda un po' il mio telefonino, fa le bizze e non ci capisco niente», chiede alla "sua" volontaria appena varca la soglia di casa.

«In questi giorni l'attenzione aumenta. Ma i nemici da combattere tutto l'anno sono solitudine e isolamento sociale. Per prepararci a queste giornate abbiamo raggiunto tutti con una lettera in cui sono illustrate le raccomandazioni per difendersi dal caldo, abbiamo attivato un contatto telefonico costante e continuiamo con spesa e medicinali a domicilio. Tutte le settimane in ogni quartiere abbiamo organizzato un incontro tra giovani e anziani: dopo le 18, quando fa fresco, si fa una merenda tutti assieme».