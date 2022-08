news

Come Sant'Egidio contribuisce alla pace in Ucraina? Vatican News ha intervistato Yura Lifanse

Gli ucraini pregano senza odio

La popolazione ucraina dopo cinque mesi di conflitto è sempre più fiaccata materialmente e moralmente, tuttavia non si attenua l’anelito di pace e lo sforzo per costruirla opponendosi ai sentimenti di rabbia e odio. A raccontarlo è Yuriy Lifanse coordinatore della comunità Sant'Egidio in Ucraina, intervistato da Vatican News.