In Ungheria, a Budapest e Monor, l'estate trascorre in amicizia con gli anziani e i profughi dall'Ucraina

Sant'Egidio Summer nelle città di Budapest e Monor. La Comunità, in un clima amichevole e festoso, ha organizzato pranzi e attività insieme a persone senza dimora, profughi ucraini e anziani. Il programma non si ferma e proseguirà per tutta l'estate.